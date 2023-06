Fahrzeug überschlägt sich bei St. Johann - Fahrerin leicht verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Eine Autofahrerin hat laut Polizei am Mittwochmittag den Überschlag mit ihrem Wagen leichtverletzt überstanden. Die 39-Jährige war gegen 12.30 Uhr mit einem VW Golf auf der K6709 von Bleichstetten in Richtung Upfingen unterwegs, als der Pkw aus noch unbekannter Ursache ins rechte Bankett geriet und einen Leitpfosten touchierte. Anschließend übersteuerte die Frau offenbar und verlor die Kontrolle über den Golf. Dieser kam nach links über die Gegenfahrspur hinweg von der Straße ab, überfuhr mehrere hundert Meter eine Wiese und wurde schließlich an der Kante zu einem Feldweg ausgehebelt. Dadurch überschlug sich das Auto und blieb wieder auf den Rädern stehen. Die Fahrerin wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Golf dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden sein. Er musste abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr vor Ort. (pol)