Fahrradfahrer in Gächingen von Auto angefahren und schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN-GÄCHINGEN. Schwer verletzt wurde ein 77-jähriger Radler bei einem Verkehrsunfall, der sich Donnerstagvormittag auf der St. Johanner Straße ereignet hat. Das berichtet die Polizei Ein 72-Jähriger war gegen 10.15 Uhr mit seinem BMW auf der St. Johanner Straße von der Ortsmitte herkommenden in Richtung Eningen unterwegs, als der Fahrradfahrer den Fußgängerüberweg kurz vor der Einmündung der Straße Am Saraisenbrunnen verkehrswidrig auf seinem Rad fahrend überquerte. Bei der nachfolgenden Kollision wurde der Radler, der keinen Helm getragen hatte, so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden am BWM wird auf etwa 3.500 Euro, der Sachschaden am Fahrrad auf etwa 150 Euro geschätzt. (pol)