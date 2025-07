Exhibitionist entblößt sich vor Frau in Rottenburger Wohngebiet

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. In der Teichlenstraße in Rottenburg hat am Dienstagabend ein Exhibitionist sein Unwesen getrieben. Gegen 18.30 Uhr war der Unbekannte dort zu Fuß unterwegs, als er gegenüber einer Frau sein erigiertes Glied entblößte. Anschließend rannte er in Richtung Baumgartenweg davon. Der Täter ist circa 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 175 bis 180 Zentimeter groß und hat schwarze Haare sowie einen dunklen Teint. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Vollbart. Außerdem war er mit einem blauen T-Shirt, einer kurzen schwarzen Hose mit zwei horizontalen weißen Streifen sowie schwarzen Schuhen bekleidet. Zeugenhinweise zum Gesuchten erbittet das Polizeirevier Rottenburg unter der Telefonnummer 07472/9801-0. (pol)