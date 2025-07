Einbruch in Wendelsheimer Kneipe: 17-Jähriger in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

WENDELSHEIM. Gegen einen 17-Jährigen ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen sowie das Polizeirevier Rottenburg derzeit wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Der Jugendliche soll in der Nacht zum Dienstag,15. Juli, in ein Sportheim in Wendelsheim eingebrochen sein. Der aus dem Bereich der Einbruchskriminalität mehrfach polizeibekannte Tatverdächtige befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Kenntnisstand schlug ein zunächst unbekannter Täter in der Nacht zum Dienstag an einem Sportheim in der Oberen Dorfstraße in Wendelsheim ein Fenster ein und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Aus diesem entwendete er neben Bargeld auch den Autoschlüssel eines vor dem Gebäude geparkten Opel Corsa, mit dem er anschließend flüchtete.

Unterwegs mit gestohlenem Auto

Am frühen Donnerstagmorgen, 17. Juli, gegen 2 Uhr, entdeckte dann eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Rottenburg den gestohlenen Wagen kurzzeitig fahrend und wenige Minuten später geparkt in der Innenstadt von Rottenburg. Am Pkw waren inzwischen gestohlene Kennzeichen angebracht. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte dann der 17-Jährige, der bereits nach dem Einbruch in Wendelsheim ins Visier der Ermittler geraten war, unweit vom geparkten Opel entfernt angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Später nannte der Tatverdächtige auch den Verbleib des von ihm vor der Festnahme weggeworfenen Autoschlüssels des entwendeten Opels.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde der einschlägig polizeibekannte Jugendliche noch am Donnerstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.Der 17-Jährige war bereits Anfang des Jahres nach mehreren Gaststätteneinbrüchen beziehungsweise Einbruchsversuchen im Bereich von Rottenburg zusammen mit einem 20-jährigen mutmaßlichen Komplizen als damaliger Tatverdächtiger identifiziert worden. Bislang hatte sich der Jugendliche auf freiem Fuß befunden. (pol)