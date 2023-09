Einbruch am helllichten Tag in Postfiliale in Gomadingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN. Eine Postfiliale in der Marbacher Straße ist am helllichten Donnerstag zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen 13 Uhr und 14 Uhr hebelte der Täter eine Zugangstür auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort brach er einen Tresor aus der Verankerung und entwendete diesen samt Inhalt. Ersten Erkenntnissen zufolge fielen dem Unbekannten Bargeld und Briefmarken in die Hände. Das Polizeirevier Münsingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)