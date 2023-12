Einbruch in Hohensteiner Einfamilienhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. In der Zeit von Sonntag, 16 Uhr bis Montag, 14.30 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Sankt-Martins-Weg eingebrochen. Die Täter hebelten die Terrassentüre auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort wurden sämtliche Räume betreten und Kommoden, Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde Schmuck entwendet. Der Sachschaden an der Terrassentüre beläuft sich auf circa 300 Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort.(pol)