Einbruch in Gaststätte in Bodelshausen: Getränke und Lebensmittel gestohlen

BODELSHAUSEN. Eine Gaststätte in der Straße Am Burghof in Bodelshausen ist in der Nacht zum Donnerstag von einem Einbrecher heimgesucht worden. Das berichtet die Polizei. In der Zeit zwischen 22.30 Uhr und sieben Uhr drang der Täter gewaltsam ins Innere des Gebäudes ein und durchsuchte dort Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Unbekannte Getränke und Lebensmittel. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt. (pol)