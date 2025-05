Einbruch in Firma in Grabenstetten: Bargeld gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRABENSTETTEN. Eine Firma in der Alfred-Moeck-Straße in Grabenstetten ist am Wochenende von einem Einbrecher heimgesucht worden. Das berichtet die Polizei. In der Zeit zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, hebelte der Täter ein Fenster des Gebäudes auf und drang so ins Innere ein. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß der Kriminelle auf etwas Bargeld, das er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)