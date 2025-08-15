Einbrecher stehlen erneut Bargeld aus Dußlinger Arztpraxis

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUSSLINGEN. Offenbar auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Arztpraxis in der Bahnhofstraße in Dußlingen eingebrochen ist. Das berichtet die Polizei. Über die Eingangstüre hatte sich der Einbrecher zwischen 18 Uhr und 7.30 Uhr mit brachialer Gewalt Zutritt zum Gebäude und den Praxisräumen verschafft, in denen sämtliche Schubladen und Schränke, die er teilweise aufbrach, durchwühlte. Ersten Erkenntnisse zufolge stieß der Kriminelle dabei auf einen kleineren Bargeldbetrag, mit der er sich unerkannt aus dem Staub machte. Zur Höhe des hinterlassenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor.

Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei kamen vor Ort. Ob ein Zusammenhang mit dem Einbruch in eine Arztpraxis in der Nacht zum vergangenen Dienstag besteht, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiposten Gomaringen aufgenommen hat. (pol)