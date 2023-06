Einbrecher sind in gleich zwei Firmen in Mössingen eingestiegen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. In zwei Firmen in der Mössinger Ulrichstraße ist in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen worden. In der Zeit von 16.15 Uhr bis kurz nach sieben Uhr gelangten bislang unbekannte Täter über ein aufgehebeltes Fenster in die Räumlichkeiten einer Kfz-Werkstatt. Im Inneren versuchten sie vergeblich, mehrere Türen gewaltsam zu öffnen. Ersten Erkenntnissen nach erbeuteten sie einen geringen Bargeldbetrag. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Zwischen 17.50 Uhr und 6.50 Uhr gelangten vermutlich dieselben Einbrecher über eine aufgehebelte Eingangstür in die Räumlichkeiten einer sich in der Nähe befindlichen Firma für Autotechnik. Beim Durchstöbern der Büroräume ließen sie eine Kaffeekasse mit etwas Bargeld mitgehen. Auch hier übersteigt der angerichtete Schaden mit zirka 2.000 Euro das Diebesgut um ein Vielfaches. (pol)