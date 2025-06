Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Ein abgestelltes Wohnmobil in der Reutlinger Straße ist in der Zeit zwischen Montag, 20 Uhr, und Mittwoch, 12.15 Uhr, zum Ziel eines Einbrechers geworden. Der bislang unbekannte Täter riss laut Polizei hierzu unter Anwendung brachialer Gewalt ein Fenster aus der Verankerung und gelangte so ins Innere des Fahrzeugs. Aus diesem entwendete er verschiedene Einrichtungsgegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. (pol)