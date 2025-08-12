Einbrecher in Dußlinger Arztpraxis erbeutet Kaffeekasse

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUSSLINGEN. Ein Einbrecher hat in der Nacht zum Dienstag sein Unwesen in einer Arztpraxis in Dußlingen getrieben. In der Zeit von 20 Uhr bis sieben Uhr drang der Unbekannte über gewaltsam geöffnete Türen in die Praxisräumlichkeiten in der Uhlandstraße ein.

Dort öffnete er sämtliche Schränke und durchwühlte sie. Ersten Erkenntnissen nach ließ der Täter eine Kaffeekasse mit etwas Bargeld mitgehen. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Gomaringen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)