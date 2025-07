Einbrecher erbeutet in Altingen mehrere Arbeitsgeräte

Der Schriftzug »Polizei« an einem Polizeirevier.

Bitte aktivieren Sie Javascript

AMMERBUCH. In den Lagerplatz eines Betriebes im Berger Weg in Altingen ist ein Unbekannter von Sonntag auf Montag eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Hierbei drang der Einbrecher in der Zeit zwischen 20.15 Uhr und acht Uhr gewaltsam über ein Tor auf das Gelände vor und brach einen dort abgestellten Anhänger auf. Aus diesem wurden mehrere Arbeitsgeräte gestohlen. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Ammerbuch hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)