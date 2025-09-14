Einbrecher durchwühlt Haus in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Galgenbergstraße ist es am Samstagabend zwischen 20.15 Uhr und 22.40 Uhr gekommen. Ein bislang unbekannter Täter nutzte die Abwesenheit der Bewohner aus und verschaffte sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Haus durch den Täter durchwühlt, augenscheinlich durch diesen jedoch nichts entwendet. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Tübingen die Ermittlungen aufgenommen. (pol)