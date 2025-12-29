Einbrecher durchwühlen mehrere Häuser in Ammerbuch

Bitte aktivieren Sie Javascript

AMMERBUCH. In zwei Wohnhäuser ist in den vergangenen Tagen in Ammerbuch eingebrochen worden. In der Zeit von Samstag, 18.45 Uhr, bis Sonntag, 8.30 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine aufgehebelte Terrassentür in ein Gebäude in der Achalmstraße in Pfäffingen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Weiterhin wurde im Laufe des Sonntags ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Panoramastraße in Reusten angezeigt. In der zurückliegenden Woche gelangte seit Samstag, 20.12., ein Einbrecher über ein auf der Gebäuderückseite liegendes Fenster in das Haus. Beim Durchwühlen der Räumlichkeiten entwendete er unter anderem Schmuck und Bargeld. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Rottenburg die Ermittlungen aufgenommen. (pol)