Einbrecher dringen in gleich zwei Firmen in Bodelshausen ein

BODELSHAUSEN. In zwei Betriebe in der Grenzäckerstraße von Bodelshausen sind Unbekannte zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr, und Freitagvormittag, 9.45 Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum verschafften sich die Kriminellen über ein Fenster Zugang zum Gebäude, wo sie dann in die Büroräume einbrachen. Dabei versuchten sie offenbar erfolglos zunächst die Türen aufzuwuchten, bevor sie sie eintraten, um in die Räume zu gelangen.

Bei ihrer Suche stießen sie auf einen kleineren Bargeldbetrag. Der hinterlassene Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt und übersteigt damit den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches. Auch in einer in der unmittelbaren Nähe gelegene Firma sind möglicherweise die gleichen Kriminellen eingebrochen.

Die Tatzeit hier dürfte zwischen Donnerstag, 17.15, und Freitag, 14.15 Uhr liegen. Auch hier gelangen die Einbrecher über ein Fenster gewaltsam ins Gebäude. Soweit bislang bekannt ist, wurde eine elektrische Handsäge gestohlen. Der hinterlassene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Bodelshausen sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Zusammenhang mit dem Einbruch in eine Firma in der Straße Linsenäcker in Hechingen im gleichen Zeitraum besteht, wird geprüft. (pol)