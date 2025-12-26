Einbrüche rund ums Ammertal: Polizei prüft Zusammenhänge

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Mehrere Kriminelle haben die Feiertage ausgenutzt, um auf Raubzug zu gehen: Allein in Ammerbuch wurden an Heiligabend sechs Einbrüche begangen. Wie die Polizei mitteilt, wurden in Poltringen zwei Wohngebäude in der Halden- sowie in der Bergstraße aufgebrochen, im Ortsteil Pfäffingen sind die Täter ebenfalls in zwei Häuser in der Schwabstraße und den Wiesweg eingestiegen. Zu zwei unvollendenten Versuchen kam es in Pfäffingen in den Straßen Im Sulztal sowie der Uhlandstraße. Bei allen Objekten gelangten die Einbrecher durch das Aufhebeln von Fenstern oder Terrassentüren in die Gebäude oder versuchten es auf diesem Wege. Gestohlen wurden Bargeld und andere Wertgegenstände. Über die Höhe des Diebesguts kann noch keine Angabe gemacht werden.

Vorgehen ähnlich

Ebenfalls an Heiligabend wurde zudem in ein Wohnhaus in der Unterjesinger Spielbergstraße eingebrochen. Ob hier etwas entwendet wurde und ein Tatzusammenhang zu den Einbrüchen in Ammerbuch besteht, muss noch geprüft werden. Das Vorgehen scheint ersten Angaben zufolge ähnlich zu sein.

Am ersten Weihnachtsfeiertag wurde auch ein Einbruch in Rottenburg zur Anzeige gebracht. Zwischen 14 und 19 Uhr drangen laut Polizei ein oder mehrere Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Peter-Wolfegg-Straße ein, durchsuchten das Gebäude und stahlen einen geringen Bargeldbetrag. (pol)