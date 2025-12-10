Ein Verletzter bei Unfall auf B27 nahe Rübgarten

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÜBGARTEN. Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der B 27 erlitten.

Eine 40-Jährige befuhr kurz nach 15.30 Uhr mit einem Mercedes-Benz GLE die Bundesstraße von Tübingen herkommend in Richtung Stuttgart. Auf Höhe von Rübgarten musste sie aufgrund einer Tagesbaustelle und stockendem Verkehr auf dem linken Fahrstreifen abbremsen. Zeitgleich war ein 36 Jahre alter Mann mit einem Citroen auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs und wollte auf den linken wechseln. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Mercedes der 40-Jährigen.

Der Mann musste anschließend mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Zur Unterstützung und zum Abstreuen ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen bis 17.15 Uhr gesperrt werden. (pol)