Drei Verletzte bei Unfall in Rottenburg

ROTTENBURG. Am frühen Freitagabend ist es in Rottenburg an der Einmündung Tübinger Straße/L385 zu einem Auffahrunfall gekommen, bei welchem drei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 19 Uhr fuhr eine 19-jährige Lenkerin eines Opel Corsa von Rottenburg kommend die Tübinger Straße in Richtung Einmündung zur L385 entlang.

Vor ihr fuhr ein weiterer Opel Corsa, welcher mit fünf Personen besetzt war und von einem 22-Jährigen gelenkt wurde. Im Einmündungsbereich bremste der Opel-Fahrer verkehrsbedingt ab. Aufgrund Unaufmerksamkeit bemerkte die hinterherfahrende 19-Jährige dies zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf.

Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass drei der fünf Insassen im vorderen Fahrzeug verletzt und durch Rettungskräfte ins Krankenhaus verbracht wurden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. (pol)