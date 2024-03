Drei Verletzte: Auto prallt gegen Baum in Hohenstein wegen geplatzten Reifens

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. Noch nicht eindeutig geklärt ist die Ursache eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmittag auf der B 312 zwischen den Ortsteilen Bernloch und Oberstetten ereignet hat. Gegen 12.20 Uhr befuhr ein 54-Jähriger laut Polizei mit seinem Peugeot die B 312 in Fahrtrichtung Oberstetten und kam hier nach eigenen Angaben aufgrund eines Reifenplatzers von der Fahrbahn ab.

Im weiteren Verlauf geriet der Pkw in eine Böschung rechts der Fahrbahn und prallte letztendlich gegen einen Baum, wobei die Fahrzeugfront vollständig zerstört wurde. Der 54-jährige Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt, die beiden 14 und 16 Jahre alten Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Alle drei Fahrzeuginsassen mussten durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Die beiden Jugendlichen konnten abends jedoch wieder entlassen werden, während der 54-Jährige zur medizinischen Behandlung weiterhin in der Klinik verbleiben musste.

10.000 Euro Schaden

An dem Peugeot entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beseitigung des durch den Unfall entstandenen Splitterfelds wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Hohenstein übernommen, die mit acht Einsatzkräften vor Ort war. Die Ermittlungen des Polizeireviers Pfullingen zur Unfallursache dauern an. (pol)