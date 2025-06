Drei Autos krachen auf Rottenburger Osttangente zusammen - 73.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag auf der Osttangente ereignet. Ein 66-Jähriger war gegen 17.40 Uhr mit seinem VW ID3 auf der B28 in Richtung Rottenburg unterwegs, als er kurz nach der Brücke der L372 am Ende der Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach links und auf die Gegenfahrspur kam.

Eine entgegenkommende 47 Jahre alte Fahrerin eines Audi A3 versuchte noch auszuweichen, dennoch prallte der VW gegen die linke, hintere Seite des Audi, der in der Folge um die eigene Achse gedreht und entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der VW geriet nachfolgend vollends auf die Gegenfahrspur und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Opel Astra eines 21-Jährigen, der keinerlei Chancen mehr hatte, um zu reagieren.

Alle drei Fahrzeuglenker erlitten nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Die drei Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 73.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn bis etwa 20.15 Uhr teilweise voll gesperrt werden. (pol)