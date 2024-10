Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. In ein Wohnhaus im Tulpenweg in St. Johann ist in der Nacht von Freitag auf Samstag eingebrochen worden, berichtet die Polizei. Dabei verschaffte sich ein unbekannter Täter über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte die Räumlichkeiten.

Es wurden diverse Schmuckstücke gestohlen. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurensicherung wird von Spezialisten der Kriminalpolizei durchgeführt. (pol)