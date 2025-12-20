Defektes Fernsehkabel löst Zimmerbrand in Ammerbuch aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

AMMERBUCH. Zu einem gemeldeten Zimmerbrand sind die Einsatzkräfte am Freitagabend, gegen 18.55 Uhr, in die Jesinger Straße in den Ammerbucher Gemeindeteil Reusten ausgerückt. Das berichtet die Polizei. Die Feuerwehr konnte den Brand, welcher nach derzeitigem Stand aufgrund eines technischen Defekts an einem Kabel eines Fernsehers entstanden war, schnell unter Kontrolle bringen.

Die Bewohner der betreffenden Wohnung waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht anwesend. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitigem Stand auf etwa 75.000 Euro. Bis auf die betreffende Wohnung, welche zunächst nicht mehr nutzbar gewesen ist, war das Mehrfamilienhaus weiterhin bewohnbar. Personen wurden nach derzeitigem Stand nicht verletzt. (pol)