Brandstiftung: Gartenhütte brennt bei Eningen

ENINGEN. Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro ist das Resultat eines Brandes, welcher am frühen Sonntagmorgen in Eningen unter Achalm ausgebrochen ist. Gegen 2.45 Uhr meldeten mehrere Anwohner den Brand einer Gartenhütte in der Verlängerung zur Straße Schöner Weg. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Gartenhütte bereits in Vollbrand. Nach derzeitigen Ermittlungen wird von Brandstiftung ausgegangen. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. (pol)