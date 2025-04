Brand in Rottenburger Schule

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Glimpflich verlaufen ist der Brand in einem Schulgebäude in der Mechthildstraße während einer Veranstaltung am Samstagnachmittag. Gegen 16.30 Uhr war den polizeilichen Ermittlungen zufolge eine Tischdecke durch eine Kerze in Brand geraten.

Noch vor Eintreffen der Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften ausrückte, löschten die anwesenden Personen den Brand eigenständig. Nach erfolgter Belüftung konnte die Veranstaltung fortgeführt werden. Der Sachschaden an dem Mobiliar beläuft sich gemäß den polizeilichen Schätzungen auf circa 50 Euro. (pol)