Brand in Ammerbucher Mehrfamilienhaus: Wohnung nicht mehr bewohnbar

Bitte aktivieren Sie Javascript

AMMERBUCH. Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hirschstraße in Ammerbuch sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Montagabend ausgerückt. Gegen 21 Uhr war der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein Brand in der Küche einer Wohnung des Mehrfamilienhauses gemeldet worden, berichtet die Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren in der zu diesem Zeitpunkt menschenleeren Wohnung auf dem Herd abgelegte Tücher in Brand geraten. Die Flammen griffen daraufhin auf die Küche über. Sie wurden von der Feuerwehr, die mit neun Fahrzeugen und 46 Einsatzkräften ausgerückt war, gelöscht. Das Mehrfamilienhaus wurde geräumt.

Durch den Brand wurde niemand verletzt. Eine Hausbewohnerin mit einer Vorerkrankung wurde vom Rettungsdienst, der mit vier Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort war, vorübergehend betreut. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 50.000 Euro. Bis auf die betroffene Wohnung blieb das Haus, in dem vorerst der Strom abgestellt werden musste, bewohnbar. (pol)