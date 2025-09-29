Bewohner bei Brand in Tübinger Mehrfamilienhaus schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Sonntagabend ereignete sich in Tübingen ein Gebäudebrand. Gegen 23:35 Uhr gingen bei der Integrierten Leitstelle mehrere Notrufe über Rauch und Feuer aus einem Mehrfamilienhaus in der Memmingerstraße ein. Daraufhin wurden zahlreiche Rettungskräfte und Polizeibeamte an den Einsatzort entsandt.

Dichter Rauch kam aus dem Gebäude. Foto: Schitz Dichter Rauch kam aus dem Gebäude. Foto: Schitz

Bei Eintreffen dieser konnten Flammen und dichter Rauch aus dem Gebäude beobachtet werden. Ein 65-jähriger Bewohner konnte schwer verletzt durch die Feuerwehr aus dem Dachgeschoss gerettet werden. Weitere Bewohner des Hauses mussten ebenfalls mittels Drehleiter evakuiert werden. Der gerettete 65-Jährige wurde durch den Rettungsdienst, der mit 18 Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften, davon drei Notärzte, vor Ort war, in ein Krankenhaus eingeliefert. Drei weitere Bewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung und mussten ebenfalls stationär behandelt werden.

Mit einer Drehleiter wurden Bewohner evakuiert. Foto: Schitz Mit einer Drehleiter wurden Bewohner evakuiert. Foto: Schitz

Der entstandene Sachschaden am Gebäude und Inventar wird auf 150.000 Euro geschätzt. Neun Wohnungen waren nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr Tübingen war mit 71 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden noch vor Ort durch die Kriminalpolizei übernommen und dauern an. (pol)