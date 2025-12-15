Bewaffnete Täter rauben Geldtransporter in Filderstadt aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

FILDERSTADT. Ein Geldtransporter ist von mehreren bewaffneten Tätern im Kreis Esslingen überfallen worden. Der Wagen sei am Morgen von mehreren Fahrzeugen auf einer Straße in Filderstadt gestoppt worden, teilte die Polizei mit. Ob sie die Beamten dann bedroht hätte, sei bislang noch ungeklärt. Die Täter seien mit Geld entkommen. Verletzt wurde niemand.

Eine erste Fahndung mit einem Polizeihubschrauber blieb erfolglos, wie es hieß. Wie hoch die Beutesumme ist, war bislang unklar. Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Die Kripo ermittelt. (dpa)