Betrunkener verursacht Unfall in Reutlingen und flüchtet

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen gegen einen 46 Jahre alten Verkehrsteilnehmer aufgenommen, der am Samstagnachmittag unter dem Einfluss von Alkohol zunächst einen Unfall verursacht hat und anschließend flüchten wollte. Das teilt die Polizei mit. Gegen 15.50 Uhr fuhr der Mann mit seinem Ford gegen einen in der Gartenstraße geparkten VW und beschädigte hierbei die Stoßstange. Mehrere Passanten sprachen den Unfallverursacher daraufhin an und baten ihn, die Polizei hinzuzuziehen, was er trotz des entstandenen Sachschadens in Höhe von etwa 750 Euro verneinte.

Polizeibeamte, die sich in anderer Sache in unmittelbarer Nähe zum Unfallgeschehen befanden, wurden auf die Situation aufmerksam und gingen auf den Ford-Lenker zu, welcher unmittelbar zu Fuß die Flucht ergriff. Er konnte verfolgt und widerstandslos festgenommen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. (pol)