Betrunkener ohne Führerschein rutscht bei Rottenburg mit Auto in Graben

ROTTENBURG. Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Samstagabend im Stadtteil Seebronn einen Verkehrsunfall mit einem Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursacht. Der 26-Jährige war mit seinem VW Golf gegen 22.48 Uhr auf der Roseckstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte unterwegs, als er mit einem Kabelverzweiger am rechten Straßenrand kollidierte und anschließend in den Graben rutschte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand und nicht in der Lage war, einen Atemalkoholtest durchzuführen.

Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen. Der beschädigte Pkw wurde aus dem Graben geborgen. Da der Unfallverursacher vor Ort kein Führerschein vorweisen konnte, erwartet ihn nun zusätzlich eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.(pol)