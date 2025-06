Betrunkener löst Polizeieinsatz in Orschel-Hagen aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Hantieren mit einer Waffe während eines Video-Chats hat am Samstagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 17 Uhr verständigten Familienangehörige eines 41 Jahre alten Mannes die Polizei, nachdem er sich während des Videotelefonats mit seinem 10-jährigen Sohn eine Pistole an den Kopf gehalten hatte. Das berichtet die Polizei. Der stark betrunkene Mann konnte in der Folge von mehreren Streifenbesatzungen in seiner Wohnung im Stadtteil Orschel-Hagen angetroffen und widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Bei der aufgefundenen Pistole handelte es sich um eine Schreckschusswaffe. Aufgrund seiner zuvor geäußerten Suizidgedanken wurde der 41-Jährige einer psychiatrischen Fachklinik vorgestellt. (pol)