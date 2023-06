Betrunkener Autofahrer kracht bei Rottenburg gegen Hauswand

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG-HAILFINGEN. Unter dem Einfluss von Alkohol ist ein Pkw-Lenker am frühen Sonntagmorgen gegen die Fassade eines Wohngebäudes geprallt. Der 25 Jahre alte Fahrer eines VW Golf befuhr gegen 03.30 Uhr die Hadolfinger Straße in Fahrtrichtung Seebronn. Im Verlauf einer Linkskurve kam der Fahrer des VW nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und stieß letztlich mit der Hausfassade zusammen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die Streifenbesatzung festgestellt werden, dass der unverletzte Fahrzeuglenker alkoholisiert war. Ihm wurde in einer Klinik eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Am nicht mehr fahrbereiten VW Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro, der Pkw wurde durch einen Hilfeleister abgeschleppt. Der finanzielle Schaden an der Hausfassade kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort. (pol)