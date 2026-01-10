Betrunkener überschlägt sich auf der B27 bei Hechingen mit Auto - schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

HECHINGEN. Nicht angepasste Geschwindigkeit und alkoholische Beeinflussung sind nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen die Ursachen für einen Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend auf der Bundesstraße 27, an der Abfahrt Hechingen-Brielhof, ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Ein 58-Jähriger fiel mit seinem VW Passat gegen 20 Uhr auf seinem Weg von Balingen in Richtung Hechingen zunächst aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und unsicherer Fahrweise auf, woraufhin ein Verkehrsteilnehmer den Polizeinotruf wählte. Noch während des Notrufes verunfallte der VW an der Abfahrt Hechingen-Süd, indem er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit zunächst ins Schleudern geriet, nach links von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. In einem angrenzenden Acker kam das Fahrzeug zum Liegen.

Der Fahrer konnte es zunächst nicht selbstständig verlassen und musste von der Feuerwehr Hechingen, die mit 24 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz war, durch das Entfernen der Windschutzscheibe aus dem Fahrzeug gerettet werden. Anschließend wurde der schwer verletzte und nach derzeitigem Ermittlungsstand alkoholisierte 58-Jährige mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Momentan muss davon ausgegangen werden, dass er zum Unfallzeitpunkt nicht korrekt angeschnallt und auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 8.000 Euro. Er musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. (pol)