Belohnung für Ergreifung der Farbschmierer am Reutlinger Riesenrad

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wie von der Polizei Reutlingen bereits berichtet, sind am Samstag und Sonntag mehrere Sachbeschädigungen, verursacht mutmaßlich durch dieselben Täter, in der Reutlinger Innenstadt sowie an einem Riesenrad auf dem Manfred-Oechsle-Platz festgestellt worden. Wie nun bekannt wurde, kam es zu insgesamt zehn Farbschmierereien, die zu einem Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro geführt haben.

Die Stadt Reutlingen hat jetzt für die Benennung des Täters oder für Hinweise, die entscheidend für die Aufklärung der Tat sind, eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt. Sie entscheidet unter Ausschluss des Rechtsweges über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung.

Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Wahrnehmung präventivpolizeilicher Aufgaben oder die Verfolgung von Straftaten gehört. Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen weiterhin unter 07121/942-3333 entgegen. (pol)