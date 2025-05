Bei St. Johann in Gegenverkehr gelandet

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der L249 entstanden. Ein 20-Jähriger befuhr kurz vor 7 Uhr mit einem BMW die Landesstraße in Richtung Gomadingen. Am Ende einer Linkskurve im Bereich der Kläranlage kam er mit dem Wagen auf die Gegenfahrspur und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Skoda eines 31-Jährigen.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die beiden Fahrer. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit 13 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (pol)