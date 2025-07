Bei Holzarbeiten bei Rottenburg von Container gestürzt: Mann verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Ein Mann ist am Montagnachmittag bei Holzarbeiten in einem Waldstück zwischen Rottenburg und Dettingen verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Der 57-Jährige stieg nach bisherigen Erkenntnissen kurz nach 16.45 Uhr auf den an seinem Traktor befindlichen Container-Anhänger. Auf diesem verlor er offensichtlich das Gleichgewicht und stürzte in der Folge etwa drei Meter zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den Verunglückten nach der Erstversorgung mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Rottenburg hat zu diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen.