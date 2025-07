Bei Gleitschirmflug in Neuffen abgestürzt: Mann schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUFFEN. Schwere Verletzungen hat sich ein 52-Jähriger am Freitagabend beim Absturz mit seinem Gleitschirm zugezogen. Das berichtet die Polizei. Der Unfall wurde gegen 18.30 Uhr von einem am Gleitschirm-Startplatz Nord in Neuffen anwesenden 50-Jährigen beobachtet, welcher sofort den Notruf absetzte und so die Rettungskette in Gang brachte. Durch Kräfte des Rettungsdienstes und der Bergwacht konnte der Verletzte dann schnell gefunden und in eine Klinik gebracht werden. Die Ermittlungen zur Absturzursache hat das Polizeirevier Nürtingen übernommen. (pol)