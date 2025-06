Autos stoßen beim Linksabbiegen in Pfullingen zusammen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in der Daimlerstraße ist ein Pkw so schwer beschädigt worden, dass er abgeschleppt werden musste. Gegen 13.15 Uhr fuhr ein 59-Jähriger laut Polizei mit einem Skoda Octavia die Max-Eyth-Straße und bog an der Einmündung nach links in die Daimlerstraße ab. Hierbei übersah er vermutlich einen vorfahrtsberechtigten 47-jährigen BMW-Lenker, der seinerseits von der Daimler Straße nach links in die Max-Eyth-Straße abbiegen wollte. Der geschätzte Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 4.000 Euro. (pol)