Autofahrerin stirbt in Esslingen bei Frontalzusammenstoß mit Linienbus

ESSLINGEN. Bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus und einem weiteren Auto ist eine Autofahrerin in Esslingen am Neckar ums Leben gekommen. Die 82-Jährige wurde am Mittag in ihrem Wagen eingeklemmt und starb trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Fünf Fahrgäste des Linienbusses sowie der 66-jährige Busfahrer wurden demnach leicht verletzt und kamen in Krankenhäuser.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die 82-Jährige aus Richtung Esslingen mit ihrem Wagen unterwegs, als sie aus zunächst unbekannter Ursache auf die Gegenspur geriet und dort frontal mit dem Bus zusammenstieß. Daraufhin drehte sich der Wagen laut Polizei und kollidierte mit dem Auto eines 46-Jährigen. Er und seine 42-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Die betroffene Straße war für mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen dauerten an. (dpa)