Autofahrerin fährt beim Wenden in Tübingen Radfahrer an

TÜBINGEN. Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein Radler bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Wöhrdstraße erlitten. Eine 34-Jährige befuhr laut Polizei gegen 14.20 Uhr mit einem Nissan Juke die Wöhrdstraße in Richtung Eberhardsbrücke. Im Bereich eines dortigen Parkhauses wendete sie ihr Fahrzeug, wobei es zum Zusammenstoß mit dem 55 Jahre alten Radler kam, der aus Richtung der Blauen Brücke kommend die dortige Fahrradstraße befuhr. Der Radler stürzte zu Boden und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (pol)