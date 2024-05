Autofahrerin bei Unfall zwischen Sickenhausen und Altenburg schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-SICKENHAUSEN. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen bei Sickenhausen ereignet. Eine 29-Jährige war kurz vor sieben Uhr mit einem Nissan von der Ortsmitte nach links auf die K 6720 in Richtung Altenburg abgebogen. Hierbei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Hyundai eines 53 Jahre alten Mannes, der in Richtung Rommelsbach unterwegs war.

Durch die Kollision zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der 53-Jährige erlitt äußerlich keine erkennbaren Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 38.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung und Fahrbahnreinigung war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße bis kurz nach neun Uhr voll gesperrt werden. (pol)