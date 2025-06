Autofahrer kommt in Undingen von Fahrbahn ab: schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache ist es am Samstagabend in Undingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 67-Jähriger war gegen 20.20 Uhr mit einem BMW auf der Lichtensteinstraße unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und zunächst mit einem geparkten VW kollidierte. Das berichtet die Polizei. Im weiteren Verlauf schleuderte das Fahrzeug des Unfallverursachers über eine Hecke in die Außenmauer eines Firmengebäudes. Der 67-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 30.000 Euro. Das beschädigte Gebäude wurde von der ebenfalls ausgerückten Feuerwehr provisorisch abgesichert. (pol)