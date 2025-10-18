Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Motorradfahrer bei Bodelshausen - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BODELSHAUSEN. Ein verletzter Motorradfahrer und zeitweilige Verkehrsbeeinträchtigungen sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag auf der B27 bei Bodelshausen, teilte die Polizei mit. Beide beteiligten Fahrzeuge befuhren gegen 16.15 Uhr die B27 im Bereich Bodelshausen in Fahrtrichtung Tübingen. Im Zuge eines Überholvorgangs musste der 30-jährige Motorradfahrer stark bremsen, um einem Zusammenstoß mit einem Audi zu entgehen. Hierbei stürzte der 30-Jährige und rutschte einige Meter über die Fahrbahn. Der bislang unbekannte Audi-Lenker entfernte sich daraufhin unmittelbar von der Unfallstelle.

Der Motorradführer wurde leichtverletzt mit dem Rettungsdienst ins Klinikum verbracht. Am Motorrad BMW entstand ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und zur Fahrbahnreinigung kam es auf der B27 in Fahrtrichtung Tübingen zu Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr Bodelshausen war ebenfalls vor Ort. Der Verkehrsdienst der Polizei Tübingen hat die Ermittlungen übernommen. Gesucht wird ein blauer Audi, älteren Baujahres mit ausländischem Kennzeichen. Nach Zeugenangaben sollen sich zwei Personen in dem Fahrzeug befunden haben. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich unter 070719728510 zu melden. (pol)