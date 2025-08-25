Autofahrer betrunken und ohne Führerschein bei Rottenburg unterwegs

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Deutlich alkoholisiert war ein 42-Jähriger, den die Polizei am Sonntagabend in Rottenburg aus dem Verkehr gezogen hat. Gegen 21.35 Uhr war die Einsatzleitstelle der Polizei von Verkehrsteilnehmern alarmiert worden, denen ein auf der BAB81 in Richtung Stuttgart fahrender Opel Astra aufgefallen ist, weil er in Schlangenlinien unterwegs war. Das berichtet die Polizei. Als der Wagen dann an der Abfahrt Rottenburg die Autobahn verließ und über die B28 in Richtung Rottenburg weiterfuhr, soll er mehrfach so weit nach links von seiner Spur abgekommen sein, dass der Gegenverkehr teilweise stark abbremsen musste, um eine Frontalkollision zu vermeiden.

Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Opel in der Obere Gasse in Rottenburg angehalten und kontrolliert werden. Eine Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 42 Jahre alten Fahrers ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 2,4 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Ein Führerschein konnte ihm nicht abgenommen werden, weil er gar keinen besaß. Der Mann sieht jetzt entsprechenden Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Wie er in den Besitz des Opels gekommen war, ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Rottenburg aufgenommen hat.

Zeugen, die im Bereich der B28 zwischen der Autobahnabfahrt und Rottenburg durch die Fahrweise des Opels behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0747298010 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. (pol)