Auto prallt in Bühl gegen Baum

BÜHL. Ein Schaden in Höhe von etwa 17.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Bühl entstanden. Ein 56-Jähriger wollte gegen 11.30 Uhr mit einem Audi A4 von der Straße Bonlanden herkommend nach links auf die L 370 in Richtung Weilheim abbiegen. Ersten Erkenntnissen nach hatte der Fahrer an der Einmündung angehalten, rutschte dann jedoch von der Bremse ab. Hierdurch beschleunigte sein Wagen stark, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ein Zeuge kümmerte sich im Anschluss um den verunglückten Fahrer, der anschließend mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht wurde. Das Auto musste abgeschleppt werden. (pol)