Auto kracht bei Grabenstetten in Gegenverkehr: Eine Verletzte

GRABENSTETTEN. Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Donnerstagvormittag zwischen Grabenstetten und Lenningen gekommen. Das berichtet die Polizei. Gegen 9.10 Uhr befuhr die 72-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia die L211 von Grabenstetten in Fahrtrichtung Lenningen, als sie in einer Kurve die Kontrolle über ihren PKW verlor. Hierbei drehte sich der Skoda um die eigene Achse und rutschte auf die Gegenfahrbahn, wo ein ebenfalls 72-jähriger Fahrer eines Ford C-Max einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern konnte.

Die Skoda-Fahrerin wurde mit dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht, der Ford-Fahrer als auch seine 71-jährige Beifahrerin blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. Da beide Fahrzeige nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Der Sachschaden wird auf circa 13.000 Euro geschätzt. (pol)