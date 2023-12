Auto kracht beim Einfahren in Pliezhausener Kreisverkehr in anderes Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Zum Glück unverletzt blieben die Insassen zweier Fahrzeuge, die am Mittwochabend, um 22 Uhr, einen Unfall im Kreisverkehr Bachenbergstraße in Pliezhausen hatten. Der 60-jährige Lenker eines Renault übersah laut Polizei beim Einfahren in den Kreisverkehr die dort bereits ordnungsgemäß, in Richtung Gniebel, fahrende 49-jährige Lenkerin eines BMW. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa

15.000 Euro. Der Pkw Renault war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst vom Ort verbracht werden. (pol)