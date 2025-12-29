Auto kommt bei Beuren von der Straße ab: Fahrerin verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BEUREN. Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall auf der Weiler Steige beu Beuren am Montagvormittag erlitten. Das berichtet die Polizei. Die 57-Jährige befuhr gegen 11.15 Uhr mit einem VW T-Roc die K1262 von Erkenbrechtsweiler herkommend bergab in Richtung Beuren. Hierbei kam sie nach links von der Fahrbahn ab und blieb etwa 25 Meter weiter unten in einer Böschung stehen. Die Fahrerin konnte sich anschließend selbstständig aus ihrem stark beschädigten Fahrzeug befreien. An dem Wagen war wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Er musste von der Feuerwehr und einem Abschleppwagen geborgen und abtransportiert werden. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.