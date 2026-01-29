Auto in Walddorfhäslach vermutlich vorsätzlich beschädigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Noch unklar sind die Hintergründe, weshalb am späten Mittwochabend ein geparktes Fahrzeug durch einen Brand beschädigt worden ist. Ein Zeuge bemerkte gegen 23.15 Uhr den im Reitweg abgestellten, brennenden VW und setzte die Rettungskette in Gang.

Bei den Löscharbeiten ergaben sich Hinweise auf ein mutmaßlich vorsätzliches Tatgeschehen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich nach derzeitigem Stand auf etwa 10.000 Euro, der Wagen wurde abgeschleppt. Das Kriminalkommissariat Reutlingen sucht unter Telefon 07121/942-3333 Zeugen. (pol)