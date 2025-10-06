Auto in Reutlingen aufgebrochen: Mann in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in mehreren Fällen ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeirevier Reutlingen derzeit gegen einen 41-jährigen Mann, der sich bereits in Untersuchungshaft befindet.

Nach aktuellem Kenntnisstand soll der Mann am Samstagmorgen (04.10.2025) die Tür eines im Bereich des Reutlinger Markwasens geparkten Pkw mittels einer speziellen Fernbedienung geöffnet und nachfolgend das Handschuhfach aufgebrochen haben. Aus dem Handschuhfach des Pkw, der zuvor durch den Besitzer mittels Funkfernbedienung abgeschlossen worden war, soll der 41-Jährige dann die Fahrzeugpapiere entwendet haben.

Nach der Anzeigenerstattung durch den geschädigten Fahrzeugbesitzer am Samstagmorgen wurde der Tatverdächtige noch im Zuge erster Fahndungsmaßnahmen auf einem Parkplatz im Bereich des Stadions vorläufig festgenommen. Das von ihm mitgeführte elektronische Sendegerät wurde beschlagnahmt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand werden dem 41-Jährigen rund zwanzig Taten mit vergleichbarem Modus Operandi zugerechnet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde der 41-jährige türkische Staatsangehörige am Sonntag (05.10.2025) dem Haftrichter beim Amtsgericht Reutlingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (pol)